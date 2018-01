Camelôs e PMs entram em confronto na região central de São Paulo

Atualizada às 20h01

SÃO PAULO - Um tumulto entre camelôs e policiais bloqueia vias e causou transtornos no Largo da Concórdia, no Brás, região central de SP. Segundo a Polícia Militar, a confusão começou por volta das 17h30 deste sábado, 9, quando eram realizadas apreensões de mercadorias na esquina da Rua Rangel Pestana com a Rua Maria Marcolina.

Cerca de 300 pessoas se revoltaram e iniciaram o vandalismo. Os ambulantes jogaram pedras em um ônibus, espalharam lixo nas esquinas e bloquearam vias.

Por volta das 20h, o confronto já havia terminado.

Segundo a Polícia Militar não há feridos nem presos.