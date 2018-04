Camelôs fazem protesto e pedem saída de Odloak Os ambulantes do Brás prometem fazer hoje mais uma manifestação nas ruas do bairro. Os camelôs pedirão a saída do subprefeito da Mooca, Eduardo Odloak. A passeata deve começar às 10 horas, após uma reunião na sede do Sindicato dos Camelôs Independentes de São Paulo (Sindicisp). "Já conseguimos derrubar o Rogério (Lopes, ex-chefe de gabinete). Agora, o subprefeito tem de sair", afirmou o presidente do Sindcisp, Afonso José da Silva. No terceiro dia de operação de combate aos ambulantes irregulares, a Subprefeitura da Mooca apreendeu ontem apenas três sacos de 100 litros com produtos piratas.