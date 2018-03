Camelôs fazem protesto na frente da casa do prefeito Um grupo de 60 camelôs do Brás, na região central de São Paulo, fez um apitaço ontem na frente do condomínio onde mora o prefeito Gilberto Kassab (DEM), no Jardim Europa, na zona sul, contra a portaria que interrompe a emissão de Termo de Permissão de Uso (TPU) por um ano. Segundo o presidente do Sindicato dos Camelôs Independentes de São Paulo (Sindcisp), Afonso José da Silva, o objetivo era "acordar o prefeito". A portaria é da Secretaria das Subprefeituras, comandada por Andrea Matarazzo. "O Andrea matou politicamente o prefeito", afirmou Silva. De acordo com a Polícia Militar, Kassab não estava em casa durante a manifestação, que ocorreu de manhã. A capital abriga atualmente cerca de 20 mil camelôs ilegais. Os com licença somam 5.400. O condomínio onde Kassab mora fica a poucos passos de duas peruas que vendem comida, mas não têm TPU.