Camelôs fazem protesto no Brás

Aproximadamente 200 ambulantes participaram de um protesto nas ruas do Brás, região central de São Paulo, na manhã deste sábado, 30. De acordo com a Polícia Militar, a manifestação começou por volta das 10 horas no cruzamento das ruas Oriente e Maria Marcolina e encerrou-se às 10h40. Os camelôs protestavam contra a fiscalização realizada há 34 dias pela Subprefeitura da Mooca, em conjunto com a PM e a Guarda Civil Metropolitana, para impedir que os ambulantes irregulares montem suas barracas no bairro. Neste sábado, não houve o registro de confrontos.