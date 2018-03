Camelôs protestam contra retirada da barracas na zona leste Cerca de cem vendedores ambulantes realizam, desde as 11 horas desta sexta-feira, 12, uma manifestação no centro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a manifestação, que é contra a retirada das barracas no local, permaneciam pacífica. Os manifestantes, que se reuniram na rua Arlindo Colaço, usam apitos e pedem que comerciantes da área fechem as portas, em protesto à distribuição de Termos de Permissão de Uso (TPU) feita na quinta-feira, 11, pela Subprefeitura da região. Segundo eles, teriam sido distribuídas apenas 521 TPUs, quando há cerca de 3 mil camelôs na área.