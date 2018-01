Camelôs transformam centro de SP em praça de guerra Depois de sete horas de tumulto no centro de São Paulo, com os camelôs da rua 25 de Março promovendo um arrastão que fechou aproximadamente 500 lojas de todo o centro da capital, os manifestantes se dispersaram às 16h30 com a atuação da polícia. O tumulto deixou três feridos, dois camelôs presos e várias portas de lojas quebradas. Eles iniciaram os protestos às 9h30, depois de terem as mercadorias apreendidas de madrugada numa fiscalização. Os protestos se transformaram em tumulto com cenas de vandalismo, violência, depredação e saques em algumas lojas.