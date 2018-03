Câmera em Jandira grava ex-PM contando dinheiro Um vídeo de 12 minutos apreendido pela Polícia Civil mostra o ex-policial militar Robson Lobo - suspeito de envolvimento no assassinato do prefeito de Jandira, Braz Paschoalin (PSDB) - contando maços de dinheiro em uma rua do centro da cidade. A cena foi captada por câmeras da prefeitura na noite de 9 de dezembro, por volta de 21h30. Paschoalin foi morto às 7h55 do dia seguinte. A Justiça decretou a prisão de Lobo, que está foragido.