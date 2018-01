Câmera quebrada frustra polícia A má qualidade das imagens do circuito do Masp levou a polícia a buscar câmeras espalhadas pela Paulista. Mas uma da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) instalada na Alameda Campinas que poderia ajudar está quebrada. Segundo a companhia, ela até focaliza determinado ponto, mas não grava. E não é a única - por falta de manutenção ou cabo interrompido, só cem das 256 instaladas em cruzamentos funcionam. Para o presidente do sindicato dos marronzinhos, Luiz Antonio Queiroz, é lamentável que, além do trânsito, a segurança seja prejudicada.