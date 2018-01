Câmeras flagram atropelamento em posto de gasolina no RS

As imagens de uma câmera de TV flagraram uma briga em um posto de gasolina de Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira, 13. Segundo informações do Jornal Hoje, dois jovens atropelaram um segurança, após uma discussão. Um dos rapazes foi levado para o hospital, com traumatismo craniano. O outro homem e o segurança foram detidos e ouvidos na Delegacia de Trânsito, mas a polícia entendeu que não se tratava de uma ocorrência de trânsito. Por essa razão, eles foram encaminhados à área judiciária da Polícia Civil, e devem passar por exames de lesões corporais e toxicológico. Um dos rapazes disse à TV RBS que ele e o amigo foram agredidos; o segurança, porém, nega a acusação.