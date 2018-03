Câmeras monitoram centro de São Paulo 24 horas por dia O centro da cidade de São Paulo tem, a partir desta segunda-feira, 31, 65 ruas monitoradas 24 horas por dia, por 13 câmeras eletrônicas distribuídas em pontos estratégicos. Foi inaugurada na manhã desta segunda, pelo prefeito Gilberto Kassab, a Central de Monitoramento da Guarda Civil Metropolitana, que pretende ser um sistema integrado das forças de segurança da Prefeitura e do Estado, para operações de policiamento em tempo real, conforme informou a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. "Essas câmeras são as primeiras de uma série de outras que serão instaladas pela cidade, com a função de dar maior segurança e mais rapidez nas ações de policiamento, tanto para coibir a violência, como para maior agilidade em ocorrências como incêndios ou alagamentos", declarou Kassab. Segundo a Secretaria, as câmeras foram dispostas em pontos estratégicos do Vale do Anhangabaú, Centro Novo, Centro Histórico e Nova Luz e, até setembro, deverão ser 35 câmeras em operação. As próximas regiões que terão monitoramento são: Avenida Paulista e Parque Trianon; Glicério, Santa Ifigênia, Praça Júlio Mesquita, José Paulino, Penha, São Mateus, Mooca, Santana, Tucuruvi, Cidade Ademar, Lapa e Perus. O equipamento e sua instalação foram cedidos pela empresa Telefônica. O diretor de relações institucionais da empresa, Evair Morais, afirmou não haver relação de troca na parceria, sendo apenas uma doação.