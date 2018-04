Caminhão atropela e mata cinco trabalhadores na Anhanguera

SÃO PAULO - Cinco pessoas morreram atropeladas na manhã desta terça-feira, 20, na Rodovia Anhanguera, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ainda não há informação sobre o número de feridos, que foram encaminhados para o pronto-socorro da região.

O acidente aconteceu por volta das 9 horas, na altura do km 302 da rodovia. O motorista do caminhão trator semirreboque perdeu o controle do veículo, que acabou atingindo os trabalhadores de uma obra de recapeamento de uma pista da Via Anhanguera.

Uma faixa da via permanecia interditada por volta das 11h30, provocando lentidão na região. Segundo a Polícia rodoviária Estadual, o local estava sinalizado para obras. Não há informação sobre o que teria provocado o acidente.