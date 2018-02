Caminhão bate em árvore e deixa Pinheiros sem luz Um acidente envolvendo um caminhão deixou parte dos moradores do bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, sem luz na manhã desta sexta-feira, 9. Por volta das 8h15, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, que acabou colidindo numa árvore da Rua Capote Valente. A árvore caiu sobre os cabos de distribuição de energia da Eletropaulo, interrompendo o fornecimento de luz para as ruas Capote valente, Heitor Penteado, Fradique Coutinho, Olavo Freire, Dr. Arnaldo e Oscar Freire. Segundo a Eletropaulo, às 10 horas, o fornecimento voltou na Avenida Heitor Penteado, Rua Fradique Coutinho, Rua Olavo Freire, Rua Oscar Freire e Avenida Doutor Arnaldo. Apenas o trecho da Rua Capote Valente, onde aconteceu o acidente, ainda estava sem energia. A previsão era de que a situação seria totalmente normalizada ainda na tarde desta sexta. Matéria alterada às 13h44 para atualização de informações