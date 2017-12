Caminhão cai de ponte, pega fogo e causa morte na Dutra Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na Rodovia Presidente Dutra, na região de Caçapava, interior paulista, na tarde desta sexta-feira, 9, depois que um caminhão caiu da ponte do quilômetro 124, sentido Rio de Janeiro, e acabou pegando fogo. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal e da Nova Dutra, empresa que administra a estrada, o acidente aconteceu por volta das 15h30 e o veículo ainda ocupava uma das faixas da via, por volta das 17h15, provocando um congestionamento de cinco quilômetros no local. Os feridos foram encaminhados a hospitais da região. Já nas rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Régis Bittencourt, Fernão Dias e no Rodoanel Mário Covas, os motoristas encontravam boas condições de tráfego.