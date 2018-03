Caminhão capota e deixa pelo menos 3 feridos na zona oeste de SP Pelo menos três pessoas ficaram feridas num acidente na Avenida Vital Brasil, na altura do número 1.250, no bairro do Butantã, zona oeste de São Paulo, na tarde deste sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou quatro equipes ao local, um caminhão capotou na avenida por volta das 16h30. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.