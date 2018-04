Caminhão com 1,5 tonelada de maconha é apreendido no Rio

Um caminhão com aproximadamente 1,5 tonelada de maconha foi apreendido na madrugada de domingo numa das vias de acesso ao Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. A carga estava escondida sob um carregamento de polvilho, e teria vindo do Paraná para o Rio para ser entregue a traficantes.

Policiais do 16º Batalhão da PM chegaram ao caminhão por meio de uma denúncia anônima. A abordagem foi feita na Estrada do Itararé, por volta das duas horas. Um carro com bandidos fazia escolta da carga; ao avisar os policiais, os criminosos atiraram e, em seguida, fugiram. Ninguém ficou ferido.

Ângelo Rafael Kruger, de 29 anos, o motorista do caminhão, também fugiu, mas mais tarde se apresentou à polícia. Disse que fora rendido por traficantes armados, ameaçado, e preso no compartimento de carga por cinco horas.

Isso aconteceu, segundo ele, na noite de sábado, quando o caminhão passava pela Via Dutra, a caminho do Rio. Ele teria parado para beber água e, então, teria sido dominado.

Os bandidos assumiram o controle do veículo e partiram para o Alemão, segundo essa sua versão. O motorista contou que veio da cidade de Laranjeiras do Sul, no Paraná, trazendo apenas polvilho.

Prensada, a droga estava em tabletes de um quilo, que foram escondidos sob os sacos de polvilho. O material foi levado à delegacia da Penha e será periciado. De acordo com os policiais, o carregamento renderia cerca de R$ 700 mil aos traficantes.