Caminhão com 350 quilos de cocaína é apreendido na BR-364, em Mato Grosso

São Paulo, 24 - Um carregamento de 350 quilos de cocaína foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no final da tarde da última segunda-feira, 23, na BR-364, na região do município de Diamantino, no norte de Mato Grosso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga seria trazida para São Paulo.

Por volta das 16h30, agentes da 4ª Delegacia de Diamantino abordaram um caminhão de uma empresa de comércio de madeiras e materiais de construção, em Campinas, no interior de São Paulo. O motorista, de 53 anos, ficou nervoso com a ação, o que aumentou a suspeita dos agentes.

Após minuciosa verificação do caminhão, que transportava calcário, os policiais encontraram indícios de um compartimento falso na carroceria do veículo. Ao abrirem o local foram encontrados pacotes contendo pasta base de cocaína. De acordo com o motorista, ele iria entregar a carga em São Paulo e receberia R$ 20 mil pelo transporte.

O suspeito afirmou, em depoimento para a polícia, que a quantidade apreendida poderia render pelo menos cinco vezes mais, após ser refinada. O homem vai responder pelo crime de tráfico de entorpecentes.