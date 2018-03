Caminhão com combustível afunda no Rio São Francisco

Um caminhão carregado com 15 mil litros de gasolina e óleo diesel afundou no Rio São Francisco, no Norte de Minas, e se tornou uma séria ameaça ambiental. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo fazia a travessia em uma balsa quando caiu no leito. Não há indícios de vazamento até a noite desta terça-feira, 4. De acordo com o site do jornal Estado de Minas, o caminhão saiu de Montes Claros carregado com 10 mil litros de gasolina e 5 mil litros de óleo diesel, com destino a São Romão. A cidade não tem ponte sobre o Rio São Francisco e a travessia é feita com a ajuda de uma balsa. As causas do acidente ainda não foram confirmadas e ninguém ficou ferido. Estima-se que o caminhão está a uma profundidade de ao menos cinco metros. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Pirapora está no local, mas ainda não foi informado como será feito resgate do veículo. A correnteza e a areia do leito do rio dificultavam a retirada. Equipe Os trabalhos também são acompanhados por representantes da Capitania dos Portos, responsável pelas embarcações que trafegam no rio, e da polícia ambiental. A Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) também confirmou o envio de um técnico.