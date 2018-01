Caminhão com equipamento de show de Madonna tomba e mata um no PR

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente de trânsito na BR-376, na região de Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã deste domingo. As vítimas estavam em um caminhão que transportava lonas e andaimes para o show da cantora Madonna em Porto Alegre, no próximo domingo, 9.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista morreu logo após o veículo tombar na pista. O outro passageiro do caminhão foi socorrido no local. Não foi informada a causa do acidente. A pista ficou interditada para a retirada do caminhão.