Caminhão da PM tomba no centro Rio de Janeiro Um caminhão usado para o transporte da tropa da Polícia Militar (PM) tombou, na manhã desta segunda-feira, 2, no Viaduto São Sebastião, perto do acesso à Avenida Presidente Vargas, na região central do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria da PM, o acidente aconteceu por volta das 10 horas, quando o veículo, chamado de Brucutu, saiu do Batalhão para realizar uma revisão mecânica. Ninguém ficou ferido.