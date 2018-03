Caminhão de álcool tomba e interdita Rodovia Washington Luís Um caminhão, que transportava cerca de 30 mil litros de álcool, tombou e provocou um incêndio no quilômetro 194 da Rodovia Washington Luís, próximo à cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 10. Por volta das 22h30, o motorista Maurício Munhoz Fernandes, de 42 anos, que é de São Paulo, perdeu o controle do veículo, que tombou no meio da pista, no sentido interior-capital. Logo em seguida, o caminhão incendiou-se. Fernandes não conseguiu sair e sofreu sérias queimaduras. Ele foi levado para a Santa Casa de Rio Claro. Depois, foi transferido para a Santa Casa de Limeira, em estado grave. Fernandes foi atendido, inicialmente, pela equipe médica da concessionária Centrovias, que administra o trecho da rodovia. Nenhum outro veículo envolveu-se no incidente. Para que o incêndio fosse controlado pelos bombeiros, a pista no sentido interior-capital foi interditada e provocou um congestionamento de aproximadamente sete quilômetros. Somente às 4h30 da madrugada desta terça-feira, 11, a pista foi liberada para o tráfego pela Polícia Rodoviária.