Caminhão de entulho tomba sobre carro e mata motorista

Um caminhão de entulho tombou sobre um carro na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira, 4.

A motorista do carro, que saía de um supermercado, morreu no local. A vítima morreu na hora, mas o resgate do corpo demorou três horas, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A identidade da mulher não foi divulgada.

Com o caminhão atravessado na pista, o trânsito ficou bloqueado por cerca de 5 horas no local. A remoção do veículo só foi possível com auxílio de um guindaste.