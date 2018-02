Caminhão de lixo perde freio e mata oito pessoas no Ceará Oito pessoas morreram e três ficaram feridas na manhã deste sábado, 7, quando um caminhão de lixo perdeu o freio, colidiu com um ônibus circular e atropelou um grupo de romeiros que subiam a Ladeira do Horto, que leva à estátua de Padre Cícero Romão Batista, em Juazeiro do Norte (CE). Três das vítimas fatais estavam na caçamba do caminhão e cinco eram romeiros. Na colisão, o caminhão capotou, matando na hora cinco pessoas, sendo quatro adultos e uma criança de 1 ano de idade. Duas pessoas morreram a caminho do hospital e a oitava morte ocorreu no pronto-socorro. Segundo as primeiras investigações da polícia, o caminhão retornava da Colina do Horto trazendo equipamentos e garis quando, na altura da Pedra do Joelho, perdeu o freio. Fora de controle, o caminhão bateu em várias calçadas antes de colidir de frente com o ônibus urbano. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. Três outros romeiros ficaram feridos em estado grave. Dois deles tiveram traumatismo craniano e foram transferidos para o Hospital Santo Antônio, em Barbalha, cidade vizinha de Juazeiro do Norte. O acesso à estátua de Padre Cícero pela Ladeira do Horto foi fechado. O laudo sobre a causa do acidente será divulgado em 15 dias, segundo a perícia. Texto atualizado às 16h15