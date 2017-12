Caminhão de lixo tomba e prejudica trânsito em via da capital

São Paulo voltou a registrar trânsito acima da média na manhã desta sexta-feira, 24. Por volta das 9h30 a capital chegou a ter 121 km de filas nas principais vias da região. O motorista enfrenta maior congestionamento no Corredor Norte/Sul devido ao tombamento de um caminhão de lixo na Avenida Prestes Maia.

O acidente aconteceu por volta das 7h40, na altura do Viaduto Santa Ifigênia, e até às 10h30 todo o corredor estava com 8,7 km de trânsito parado. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), três faixas ficaram bloqueadas pelo caminhão que transportava lixo. A carga se esparramou pela pista.

Às 9h40 técnicos da CET chegaram ao local e, para realizar o destombamento do veículo, bloquearam totalmente a avenida. Às 10h10, segundo a CET, o caminhão foi removido, mas uma equipe da subprefeitura continuou ocupando duas faixas da direita enquanto concluía o trabalho de remoção e limpeza da carga derramada. A Avenida Prestes Maia foi totalmente liberada por volta das 10h50, afirma a CET.

No mesmo horário, a Avenida dos Bandeirantes também acumulava filas de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista enfrentou lentidão desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro. A Avenida Washington Luis também concentrou morosidade na manhã desta sexta. O excesso de veículos congestionou a via no sentido centro entre a Avenida Pedro Chaves Interlagos e a Avenida João Julião da Costa Aguiar.