Caminhão derrama combustível e interdita Dutra Um caminhão-tanque tombou por volta de 5h30 na Via Dutra, altura de Paracambi, no sentido SP-RJ. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há combustível na pista e risco de vazamento para um rio que desemboca no Paraíba do Sul. Técnicos ambientais e homens do Corpo de Bombeiros estão no local. Não há informações sobre o estado do motorista do caminhão. A PRF calcula que o engarrafamento chegue a 15 km. A pista onde ocorreu o acidente está fechada e o trânsito segue em mão-dupla no sentido contrário.