Caminhão derruba postes e câmera da CET no centro de SP Por volta das 2 horas desta madrugada, um caminhão basculante, que era utilizado em obras de recapeamento por parte de uma empreiteira contratada pela Prefeitura, arrancou fios de energia, derrubou dois postes da Eletropaulo, danificou um poste com semáforo e arrancou uma câmera da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O acidente ocorreu na Rua da Consolação junto à esquina com a Rua Fernando Albuquerque, em frente ao cemitério, na região central da capital paulista. Segundo a CET, o motorista entrou no caminhão, ligou o veículo e, sem perceber que a carroceria basculante estava suspensa, saiu com o caminhão, arrastando o que havia pela frente. Ambos os sentidos da Rua da Consolação ficaram parcialmente interditados por mais de 2 horas. Não houve problemas na distribuição de luz na região. Os postes foram removidos e o sistema de distribuição de energia reparado. O semáforo danificado não atrapalha o trânsito, pois trabalha em conjunto com outros três no local, mas a câmera da CET foi completamente destruída.