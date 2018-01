Caminhão derruba proteção de ponte e cai em rio após travessia

Dois caminhões que atravessavam a ponte sobre o Rio Paranapanema, que dividide os Estados de São Paulo e Paraná, acabaram se envolvendo em um acidente na manhã de quarta-feira, 1º. Um dos veículos derrubou a proteção da ponte, caiu no rio e ficou completamente submerso. O Corpo de Bombeiros de Assis está responsável pelas buscas do motorista, que serão retomadas no início da manhã desta quinta-feira, 2.

Os caminhões estavam em sentido oposto na rodovia estadual SP-333, também conhecida como rodovia Miguel Julbra, na altura do município de Florínea, ainda no Estado paulista. Para desviar um do outro, um dos veículos acabou indo para o acostamento, perdeu o controle da direção e caiu no rio Paranapanema.

Até a madrugada de quinta-feira, a base da Polícia Rodoviária Estadual não sabia informar em que sentido estava o caminhão que caiu. O 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros, de Assis, aguarda um guincho especial para retirar o veículo, que foi encontrado durante a tarde a 14 metros da superfície.