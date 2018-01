Caminhão é apreendido com mais de duas toneladas de maconha A Polícia Militar apreendeu na madrugada de hoje um caminhão-baú carregado com 2.600 quilos de maconha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caminhão havia sido roubado na avenida Salim Farah Maluf. A apreensão aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Ninguém foi preso. O motorista do caminhão teve a ajuda de um motociclista, que estava fazendo a escolta da carga. Os dois fugiram para a favela Elba, na região do Sapopemba, na zona leste da capital.