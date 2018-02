Caminhão entala em ponte da Radial Leste Um caminhão ficou entalado no início da tarde desta sexta-feira, 16, na avenida Radial Leste. O veículo ocupa, desde as 12h30, a faixa central, de seis existentes, da pista no sentido Contro-Bairro. Ninguém ficou ferido e, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), ainda não há lentidão no local. Equipes da CET já foram encaminhadas ao local para remover o veículo. No início do mês, um decreto tornou mais rigorosa a punição ao motorista ou responsável pelo veículo que interromper uma via por mais de uma hora. A CET passa a cobrar pelos custos decorrentes da liberação do tráfego, acrescidos de 100%. Antes, a punição era o pagamento dos custos, mais 50%.