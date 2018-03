Caminhão entala na Marginal do Tietê; trânsito chega a 13 km Um caminhão entalou embaixo da ponte da Freguesia do Ó, na pista local da Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, por volta das 8 horas desta quinta-feira. O trânsito na marginal, tanto no pista expressa quanto na local, chegava a 13 km às 10 horas. Por volta das 10h15, o veículo permanecia na pista local. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a estrutura da ponte ficou comprometida e terá que ser escorada para a retirada do caminhão, mas não há previsão para o começo da obra. Atropelamento Uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) atropelou uma pessoa na manhã desta quinta-feira. A vítima ainda não foi identificada e o acidente aconteceu por volta das 7h30, próximo à estação Granja Julieta, na zona sul da capital paulista. De acordo com a CPTM, o acidente não interrompeu a circulação dos trens. Três equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para resgatar a vítima, que acabou sendo socorrida por um helicóptero Águia, da Polícia Militar. Esta matéria foi alterada às 10h27 para acréscimo de informações.