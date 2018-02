Caminhão entalado é retirado da ponte Freguesia do Ó O caminhão que ficou entalado na ponte da Freguesia do Ó, na marginal do Tietê, por volta das 5 horas desta quinta-feira, já foi retirado, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O veículo seguia na pista expressa da marginal, no sentido Ayrton Senna, quando a caçamba teria se levantado, ficando presa na ponte. Agentes da CET murcharam os pneus do caminhão para poderem rebocá-lo. Por volta das 6h45 o veículo foi retirado. Segundo o motorista do caminhão, a caçamba teria levantado sozinha e parcialmente, o que impediu do veículo passar sob a ponte, que possui uma altura de 4,4 metros. No começo da manhã, o congestionamento por conta do acidente chegou a passar da Ponte dos Remédios, início da Marginal do Tietê, junto à saída da Rodovia Castello Branco. Congestionamento O índice de congestionamento em São Paulo continuava alto para uma manhã de quinta-feira, segundo medição da CET. Às 8h30 foram registrados 83 quilômetros de lentidão nas principais ruas e avenidas monitoradas pela empresa, bem acima da média registrada no mesmo período em 2006, que foi de 72 km. O pior trecho de lentidão estava, às 8h45, na Marginal do Pinheiros. Foram contados mais de seis quilômetros de congestionamento na pista expressa, que segue em direção a Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Eusébio Matoso. Acidente Um pedestre foi atropelado por um motociclista, na região central da cidade. O acidente aconteceu na ligação Leste-Oeste, próximo ao viaduto do Glicério, na pista sentido Lapa. A faixa reversível ficou totalmente bloqueada a partir das 7 horas, provocando lentidão no local. Segundo a CET, a pista foi liberada por volta ds 8 horas, mas o trânsito continuaca complicado na região.