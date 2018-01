Caminhão explode e deixa seis mortos no Ceará Um acidente entre dois automóveis, um Voyage e um Gol, e um caminhão carregado com combustível, entre as cidades de Nova Jaguaribara e Russas, no Ceará, deixou seis mortos na noite deste domingo, 20. Uma caminhonete também se envolveu no acidente, mas seus dois ocupantes conseguiram pular, sofrendo apenas lesões leves. Com o impacto, o combustível do caminhão causou a explosão dos veículos. Entre as seis pessoas, que morreram, cinco eram de uma mesma família: o casal Maria do Socorro de Lima, de 36 anos, e Cosmo Antônio Granjeiro de Lima, de 41, estavam com os filhos de 12 e 4 anos, além do irmão de Maria, Inácio Rodrigues de Lima, de 47, que dirigia o Gol. O motorista do caminhão ainda não foi identificado. Segundo testemunhas, o Voyage estava acompanhando o Gol. Os dois vinham do interior para Fortaleza. No quilômetro 268, o Gol ultrapassou um outro caminhão, que vinha no mesmo sentido. Na ultrapassagem, ele quase colidiu com o caminhão tanque. O Voyage acompanhou o Gol durante a ultrapassagem, mas não conseguiu chegar a seu lado da pista, batendo frontalmente com o caminhão tanque.