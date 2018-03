Caminhão explode em acidente no interior de São Paulo Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas após a colisão envolvendo dois caminhões, seguida de explosão, na rodovia Marechal Rondon, em Bauru, no início da manhã deste sábado. Um dos caminhões, que transportava 15 mil litros de álcool combustível, incendiou-se e explodiu, destruindo completamente também o outro veículo envolvido. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, as causas do acidente são desconhecidas. No local, quilômetro 341,290 da rodovia, o caminhão Ford, dirigido por Valdir da Silva, 36 anos, residente em Andradina, colidiu contra a traseira do caminhão Mercedes-Benz que era dirigido por Edson Gatti, 53 anos, morador em Presidente Epitácio. Os dois veículos trafegavam nos sentido Capital-Interior. A pista ficou interditada por cerca de três horas. O combustível foi consumido pelas chamas. Em consequência do choque o caminhão-tanque pegou fogo e as chamas alastraram-se para o outro veículo, cujo motorista morreu carbonizado. Com ele viajava um menino, Guilherme Ribeiro, de 12 anos, que sofreu ferimentos graves. O motorista do Mercedes-Benz também ficou gravemente ferido. As vítimas foram removidas para o Hospital Estadual, em Bauru. Matéria alterada às 16h08