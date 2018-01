Caminhão invade prédio na região metropolitana de Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um caminhão guincho bateu contra um prédio em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira, 30.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o edifício na Rua Joaquim José, no bairro Fonte Grande.

O veículo invadiu um apartamento no térreo, mas ninguém se feriu. Uma moradora foi socorrida em razão de uma crise nervosa.

O local do acidente passará por perícia. A Defesa Civil está no local para avaliar se o acidente abalou a estrutura do imóvel.