Caminhão pega fogo e interdita via Dutra no sentido Rio Um caminhão pegou fogo na altura do km 71, em Aparecida, na Rodovia Presidente Dutra, e interditou a rodovia no sentido Rio de Janeiro por volta das 5h50 desta segunda-feira, 9. De acordo com a NovaDutra, empresa que administra a rodovia, o acidente aconteceu depois que um pneu de atração estourou, mas ninguém ficou ferido. Por conta do acidente, o trecho da Dutra ficou totalmente bloqueado até as 6h45 no sentido Rio de Janeiro, quando os carros só podiam andar por uma das duas faixas da Dutra. Às 7 horas, formava-se um quilômetro de lentidão a partir do local do acidente.