Caminhão perde freio e atinge carros na zona oeste de SP Outro grave acidente foi registrado na manhã de hoje em São Paulo, desta vez na zona oeste da cidade. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu no trecho final da Rodovia Raposo Tavares, nas proximidades da Rua Alvarenga, região do Butantã, já na chegada à capital paulista. Um caminhão que vinha por uma descida perdeu o freio e acabou atingindo três veículos que estavam à sua frente. De acordo com as primeiras informações, pelo menos três pessoas ficaram feridas. Uma delas chegou a ficar presa nas ferragens e foi socorrida por outros motoristas.