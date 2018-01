Caminhão prejudica trânsito na Marginal do Pinheiros Um caminhão quebrado perto da Ponte Eusébio Matoso, na zona oeste, causou 12 quilômetros de congestionamento na via expressa da Marginal do rio Pinheiros, no sentido Santo Amaro-Jaguaré e afetou também a pista local. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o veículo parou na faixa da direita da marginal por volta das 6h40, onde permaneceu por mais de 1h30. Os efeitos foram sentidos por motoristas que estavam na Avenida dos Bandeirantes que começou a ficar congestionada no seu acesso à Marginal do rio Pinheiros.