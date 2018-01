Caminhão provoca congestionamento na Marginal Tietê O trânsito na Marginal do rio Tietê está voltando, aos poucos, ao normal depois que um caminhão parado sob a Ponte dos Remédios, na zona oeste da capital paulista, provocou um congestionamento gigantesco no sentido Penha-Lapa. O veículo foi retirados às 8h15 depois de permanecer na via expressa desde às 5h30. A carga de refrigerantes ameaçava cair e foi preciso a ajuda de um trator para recolocá-la em ordem. Com isso, o trânsito na via expressa ficou congestionado até a Ponte do Aricanduva, na zona leste, e até a Ponte das Bandeiras, na zona norte. A lentidão registrada normalmente neste horário juntou-se ao engarrafamento parando praticamente toda a Marginal do Tietê na direção da zona leste para oeste. Às 8h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 78 quilômetros de congestionamento na principais vias da cidade. A carreta está agora estacionada numa rua do Jaguaré onde não prejudica mais o trânsito.