Caminhão que levava carro alegórico entala em ponte de SP

Um caminhão que transportava parte dos carros alegóricos da Unidos do Peruche até o Sambódromo ficou preso na Ponte da Freguesia do Ó, na Marginal do Tietê, nesta sexta-feira, 25. Foto: Tiago Queiroz/AE Veja também: Todas as notícias sobre o Carnaval 2008 Os desfiles do Grupo Especial do carnaval paulistano acontecem no dia 1º de fevereiro (sexta-feira), a partir das 23h15, e no dia 2 (sábado), a partir das 22h30. Os ingressos para o Sambódromo estão à venda pela internet ou pelo telefone (11) 2162-7250. Foram abertos ainda pontos de venda em diferentes pontos da Grande São Paulo, que incluem, além do Sambódromo, no Anhembi, os estádios do Morumbi, Parque São Jorge, Parque Antártica, Canindé, Pacaembu e José Bruno Daniel (Santo André), e os ginásios do Ibirapuera e José Corrêa (Barueri). Os pontos funcionam de segunda a sábado, das 11 às 17 horas.