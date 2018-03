Caminhão quebrado complica trânsito na Marginal do Pinheiros Os motoristas que trafegam pela Marginal do Pinheiros na manhã desta terça-feira, 25, encontram um pequeno congestionamento na pista expressa que segue em direção à Rodovia Castelo Branco. Um caminhão quebrado perto da Ponte do Morumbi causa lentidão no local. Há congestionamento também na região da Avenida 9 de Julho, devido a uma colisão entre um veículo de passeio e um ônibus, por volta das 8 horas, no fim do túnel da avenida. Não houve vítimas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foram registrados às 8h30, 28 quilômetros de lentidão, um pouco acima da média para o período, que é de 22 km. O pior trecho está na Marginal do Tietê, na pista que segue em direção à Rodovia Ayrton Senna. São cerca de seis quilômetros de lentidão, entre a Ponte do Limão até a Ponte Atílio Fontana.