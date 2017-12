Caminhão quebrado interdita acesso à Rodovia Anhangüera Um caminhão quebrado interditava um dos acessos à Rodovia Anhangüera pela Marginal do Tietê na manhã desta quinta-feira, 29. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o caminhão, carregado de mexericas, teve problemas em seu eixo traseiro e ameaçava tombar. O veículo estava em uma curva à direita que liga a pista local da Marginal do Tietê no sentido Castello à Avenida Luís Inácio da Costa, pista marginal da Rodovia Anhangüera. A opção para o motorista que seguia para o interior do Estado é a Rodovia dos Bandeirantes, cujo acesso se dá pela pista expressa ou local da Marginal do Tietê, logo após a Ponte do Piqueri, antes do acesso à Anhangüera.