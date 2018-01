Caminhão-tanque explode após cair de viaduto na BR-040, no Rio

RIO - Um caminhão-tanque carregado com cerca de 45 mil litros de combustível explodiu após cair numa ribanceira na pista sentido Rio da Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura da serra de Petrópolis, por volta das 4h50 desta quinta-feira, 9. A estrada liga o Rio a Juiz de Fora (MG).

De acordo com a Concer, concessionária que administra a rodovia, o veículo saiu da pista no Viaduto Harold Poland, pouco antes do Túnel do Ouriço (Km 85), e despencou de uma altura de cerca de 50 metros. Com a queda, houve uma forte explosão. As chamas destruíram parte da vegetação de Mata Atlântica no local.

O incêndio foi controlado por bombeiros do quartel de Petrópolis por volta das 6h30. Em seguida, equipes de resgate iniciaram as buscas pelas vítimas. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam na carreta.

Além dos bombeiros, policiais militares e agentes da Concer estão no local. O trânsito segue em meia-pista no trecho. Na pista sentido Juiz de Fora também há interdição de meia pista por conta de obras na altura do Km 86, próximo ao local do acidente.