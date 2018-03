Caminhão tomba e bloqueia km 42 da Rodovia Anchieta Um caminhão-baú perdeu o freio na descida da Rodovia Anchieta, que faz a ligação com o litoral de São Paulo, e tombou no km 42 por volta das 3h15 deste sábado. Apesar de não ter deixado vítimas, o tombamento bloqueou totalmente a via, para que o veículo fosse retirado. O bloqueio provocou um longo congestionamento e, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual e a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta/Imigrantes, não havia previsão para a pista ser liberada. O motorista que for fazer interligação, no sentido da Anchieta, pode pegar a pista contrária, de subida. Outro acidente foi registrado durante a madrugada na Anchieta. Às 2h15, um caminhão-tanque, que transportava produto químico, colidiu com um caminhão baú no km 7 da interligação entre a Anchieta e a Imigrantes. O acidente provocou vazamento de combustível e uma pessoa ficou ferida. A interligação fica na altura do km 44 da Imigrantes e, segundo o Corpo de Bombeiros, a carga tóxica não chegou a vazar. A entrada para a interligação foi fechada para quem trafega pela Via Anchieta. Já quem vai pela Imigrantes, podia entrar naquela via, mas trafegaria da pista de sentido contrário.