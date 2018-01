Caminhão tomba e congestiona Fernão Dias Um acidente na manhã de hoje provocou um grande congestionamento na rodovia Fernão Dias, na altura do km 76 da pista Minas-São Paulo, já próximo à capital paulista. Um caminhão carregado com madeira tombou na pista por volta das 6 horas, interditando uma faixa de rolamento e o acostamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas estão encontrando cerca de quatro quilômetros de congestionamento no local. O motorista do caminhão foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. Ainda não há mais informações sobre o local que a vítima foi levada.