Caminhão tomba e derrama óleo na alça de acesso à Dutra Um caminhão que transportava uma carga de madeira tombou, na madrugada desta terça-feira, na alça de acesso à Rodovia Presidente Dutra, na pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Rio de Janeiro. O motorista e um passageiro sofreram ferimentos leves e parte da carga se espalhou pela pista. O acidente também causou um derramamento de óleo combustível na via, prejudicando o tráfego. Às 6 horas, funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloquearam a pista expressa, mas mantiveram a local liberada para o trânsito. De acordo com a concessionária NovaDutra, às 6h30, o tráfego em toda a extensão da rodovia era normal. O Sistema Anchieta-Imigrantes não apresentava pontos de congestionamento, às 6 horas desta terça-feira, segundo a concessionária Ecovias. Apesar do tráfego intenso, apenas alguns pontos de lentidão eram registrados. Cerca de um milhão de veículos desceram à Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes desde o último dia 21. Até o início desta terça-feira, metade dos veículos ainda não tinha retornado. De acordo com um balanço parcial da Ecovias, 330 acidentes foram registrados nesse mesmo período.