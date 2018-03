Caminhão tomba e duas pessoas morrem na BR-116 em MG

O motorista Anthony Pereira do Espírito Santo Silva, de 22 anos, e seu ajudante, Luciano Lemos Cabral, de 26 anos, morreram, às 6h35 desta manhã de sábado, após o caminhão Volkswagen com placas da Bahia, tombar na altura do quilômetro 710 da BR-116, trecho de Muriaé, região sudeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista no sentido norte da BR-116 ficou bloqueada por 3 horas para que trabalhos de perícia e destombamento do veículo fossem realizados. Os dois ocupantes do caminhão Volkswagen morreram no local.