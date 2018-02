Caminhão tomba e interdita via Dutra, no Rio de Janeiro A pista no sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra foi interditada por volta das 7h30 desta quinta-feira, 22, devido a um acidente envolvendo um caminhão. A rodovia foi interditada na região de Piraí, na Serra das Araras, no Rio, por conta do tombamento do caminhão, na altura do Km 223 da Dutra. Não havia informação sobre feridos e a interdição da pista causou, por volta das 8h30, mais de dois quilômetros de trânsito parado. O trecho do Km 227, no começo da serra, também foi interditado para a implantação da mão dupla na pista sentido São Paulo. São Paulo Os motoristas que trafegavam pela rodovia também encontravam lentidão na altura do Km 221, já em São Paulo, na pista lateral que segue em direção à capital. Eram três quilômetros de trânsito lento. No outro sentido, o congestionamento chegava a quatro quilômetros na altura do Km 218. Já em São José dos Campos, no interior do Estado, a lentidão era de dois quilômetros na pista sentido Rio, na altura do Km 156. O motivo, segundo a concessionária NovaDutra, era o excesso de veículos. Anchieta A colisão entre uma motocicleta e um veículo na altura do Km 15 da Rodovia Anchieta causou lentidão na pista em direção ao litoral, por volta das 7h30 desta quinta-feira.