Caminhão tomba e mata 11 pessoas em Minas Gerais Onze pessoas morreram depois que o caminhão que as transportava na caçamba tombou na altura do km 648 da rodovia Fernão Dias, informou a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia, os bombeiros finalizaram no início da noite de terça-feira o resgate das vítimas do acidente, que ocorreu nas proximidades do município de Santo Antonio do Amparo, região de Lavras, a 200 km de Belo Horizonte. Dezenove pessoas ficaram feridas de acordo com a polícia e estão internadas no Hospital São Sebastião, em Santo Antônio do Amparo. A polícia havia divulgado inicialmente que havia 13 mortos, mas o número foi depois corrigido para 11. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Lavras. A pista da Fernão Dias sentido São Paulo estava interditada. (Reportagem de Eduardo Simões, Michel Blanco e Camila Moreira)