Caminhão tomba e mata uma pessoa O tombamento de um caminhão provocou a morte de uma pessoa na tarde de ontem na região do Parque Anhanguera, zona norte de São Paulo. O acidente aconteceu na Avenida Alexandre Colares, na saída da Marginal do Tietê. Acionadas pelo Corpo de Bombeiros às 13h30, as equipes de resgate já encontraram a vítima morta ao chegarem.