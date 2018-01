Caminhão tomba na cratera Um caminhão equipado com um guindaste tombou ontem, por volta das 17 horas, no buraco do canteiro de obras da futura Estação Pinheiros do Metrô, na zona oeste. O veículo ficou pendurado com as rodas para cima. Cabos de aço presos a um guindaste do Consórcio Via Amarela evitaram que o caminhão despencasse cratera abaixo. O motorista nada sofreu, e seu ajudante teve ferimentos leves.