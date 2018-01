Caminhão tomba no Ceará e três morrem soterrados por carga

Três pessoas morreram sufocadas por uma carga de caju, neste sábado, 27, no Ceará. Um caminhão com placas do Rio de Janeiro tombou em Aracati, a 180 quilômetros de Fortaleza, quando seguia com um carregamento de caju para Mossoró, no Rio Grande do Norte. As três vítimas estavam na carroceria do caminhão. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 52 da BR-304. Morreram os cearenses Adriano Lima Pereira, de 18 anos; José Iran Melo da Silva, de 30 anos; e Francisco Maurício Evangelista, de 38 anos. Eles eram naturais de Cascavel, a 60 quilômetros de Fortaleza, e estavam pegando carona. O caminhão virou, segundo o motorista carioca Everardo da Silva, porque o carro ficou sem controle. Everardo sofreu pequenas escoriações e disse à Polícia Rodoviária Federal que a direção do caminhão quebrou e não teve como evitar o tombamento dentro de um barreiro. Além do motorista, escapou ileso do acidente um outro carona, que viajava entre a carga. Ele conseguiu pular antes da virada. Bombeiros e policiais ainda tentaram salvar as vítimas, mas já era tarde, uma vez que foram soterrados pelo caju. "As frutas caíram sobre os três e não tinha como saírem. Quando o socorro chegou já era tarde", afirmou o policial Enéas Félix. A Delegacia de Aracati abriu inquérito para apurar as mortes. Dentro de 30 dias a investigação policial será concluída e enviada à Justiça.